Зеленский ввел новые санкции: в списке – президент Сирии Асад

В списке также есть сирийский премьер и глава МИД.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении новых санкций. В частности, против сирийского президент Башара Асада.
Об этом говорится в указе главы государства.
Санкции будут действовать десять лет. Они блокируют активы главы Сирии, если они есть в Украине. Также запрещены какие-либо торговые операции и т.п.
Кроме Асада, в списке ограничений оказались премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и министр иностранных дел страны Фейсал аль-Микдад. В общей сложности под санкции попали 300 физических и 141 юридическое лицо. В частности, Автономная некоммерческая организация Институт морского приборостроения и робототехники и Евпаторийский авиационный ремонтный завод.
Напомним, 15 марта президент Сирии Башар Асад во время своего визита в Москву встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, Асад заявил о поддержке вторжения РФ в Украину.
Также, по словам Асада, он признает российскими оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Президент Сирии также повторил бред Владимира Путина, об "исторических землях".
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