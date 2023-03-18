Орден на арест Путина: Шольц назвал важный аспект

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что ордер на арест президента-диктатора Владимира Путина свидетельствует о том, что никто не может стоять выше закона.

Об этом сказал Шольц на пресс-конференции в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кишида, сообщает Sky News.

"Международный уголовный суд является подходящим учреждением для расследования военных преступлений. Дело в том, что никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас", — заявил Олаф Шольц.

К слову, канцлер приветствовал решение Международного уголовного суда по аресту диктатора РФ.

Ордер на арест Путина

Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы Кремля Владимира Путина и уполномоченной России по делам ребенка Марии Львовой-Беловой. Речь идет о преступлениях, совершенных на оккупированных территориях Украины, — незаконная депортация детей в Российскую Федерацию.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что на территории России у этого органа "нет полномочий". Ведь, по ее словам, "Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом Россия не сотрудничает".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ордер означает начало конца РФ в нынешнем виде на мировой арене. Кремлевский диктатор может быть арестован на территории стран, ратифицировавших Римский устав.

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