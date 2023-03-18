Трамп назвал дату своего ареста и обратился с призывом к сторонникам

Экс-президент США обвиняется в скрытой выплате $130 тысяч порноактрисе, с которой у него якобы был роман.

В субботу, 18 марта, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает своего ареста по делу о подкупе порноактрисы во вторник, 21 марта, и призвал своих сторонников к протесту.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение самого экс-президента в соцсети Truth Social.

"Незаконные утечки информации из коррумпированной и высокополитической окружной прокуратуры Манхэттена... указывают на то, что без возможности доказательства преступления... ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет арестован во вторник на следующей неделе", — написал Трамп.

При этом бывший президент США, сторонники которого уже штурмовали Капитолий 6 января 2021 года, чтобы попытаться отменить его поражение на президентских выборах, сделал новый призыв к протестам.

"Протестуйте, верните нашу нацию!" – добавил в своем сообщении Трамп.

Также читайте Трамп выступил категорически против смены режима Путина в России

Экс-президент США не предоставил доказательств утечки информации из офиса окружного прокурора и не стал обсуждать возможные обвинения в посте.

Спикер Трампа сказал в заявлении журналистам, что "не было никакого сообщения", кроме "незаконных утечек" в СМИ.

Как сообщает Reuters, Офис окружного прокурора Манхэттена в начале этого года представил доказательства большому жюри о выплате 130 000 долларов США, которую бывший личный адвокат Трампа сделал порнозвезде Сторми Дэниелс в конце предвыборной кампании Трампа 2016 года.

Дэниелс, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, говорит, что десять лет назад у нее был роман с Трампом. Трамп это отрицает.

Ранее Офис прокурора пригласил Трампа дать показания перед большим жюри, расследующим скрытые денежные выплаты. Эксперты по праву говорят, что это признак того, что обвинение близко.

Представитель окружной прокуратуры Манхэттена, возбудившей дело в отношении порноактрисы Сторми Дэниелс, отказался от комментариев.

Ни один президент США ни во время пребывания в должности, ни после не был привлечен к уголовной ответственности.

Трамп ранее выразил свое желание баллотироваться на пост президента от республиканцев в 2024 году. Он заявил, что продолжит предвыборную кампанию, даже если он будет обвинен в преступлении.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп обвинился также в том, что он не зарегистрировал более ста подарков от иностранных правительств и глав государств. В частности, речь идет о сумме около 291 тыс. долларов.

Читайте также: