Трамп скрыл более ста подарков от руководителей других стран

В США по закону иностранные подарки дороже 415 долларов должны передаваться на хранение государству.
В США экспрезидента Дональда Трампа обвинили в том, что он не зарегистрировал более ста подарков от иностранных правительств и руководителей государств. В частности, речь идет о сумме около 291 тыс. долларов.
Об этом говорится в докладе комитета палаты представителей США по надзору.
Отмечается, что в незарегистрированные подарки экспрезиденту входили золотые ключики для гольфа от экс-премьера Японии Синдзо Абэ и шелковый ковер от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
"Зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, получил от принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана кинжал и два набора мечей", — говорится в сообщении.
На сегодняшний день по закону США иностранные подарки дороже 415 долларов должны передаваться на хранение государству.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп , неоднократно делавший провокационные заявления о полномасштабной войне в Украине, ошеломил новой откровенностью.
Читайте также:
- Российские войска за сутки 50 раз обстреляли Херсонщину: есть раненые
- Ночью в Хмельнитчине сработала противовоздушная оборона
- Россияне атаковали дронами Днепропетровщину: что известно