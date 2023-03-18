Трамп скрыл более ста подарков от руководителей других стран

В США по закону иностранные подарки дороже 415 долларов должны передаваться на хранение государству.

В США экспрезидента Дональда Трампа обвинили в том, что он не зарегистрировал более ста подарков от иностранных правительств и руководителей государств. В частности, речь идет о сумме около 291 тыс. долларов.

Об этом говорится в докладе комитета палаты представителей США по надзору.

Отмечается, что в незарегистрированные подарки экспрезиденту входили золотые ключики для гольфа от экс-премьера Японии Синдзо Абэ и шелковый ковер от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

"Зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, получил от принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана кинжал и два набора мечей", — говорится в сообщении.

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На сегодняшний день по закону США иностранные подарки дороже 415 долларов должны передаваться на хранение государству.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп , неоднократно делавший провокационные заявления о полномасштабной войне в Украине, ошеломил новой откровенностью.

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