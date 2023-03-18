Шесть беспилотников атаковали Львовскую область: есть попадания

Ночью 18 марта Львовскую область атаковали шесть иранских беспилотников. Украинским защитникам удалось сбили три дрона, но еще три БПЛА попали в нежилые помещения.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Около 01:00 нашу область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. По предварительной информации, их было шесть. Три избили наши Силы ПВО. Спасибо ПВК "Запад". Вы спасли много жизней и много человеческого имущества. Это была очень сложная задача, ведь дроны летят низко", — подчеркнул глава Львовщины.

По словам Козицкого, три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе. В результате вражеской атаки помещения повреждены. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, украинские защитники сбили 11 из 16 "шахедов" во время атаки россиян, которая началась вечером 17 марта и завершилась в ночь на 18 марта. Враг совершал удары по двум направлениям: с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области РФ.

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