Шість безпілотників атакували Львівську область: є влучання

Уночі 18 березня Львівську область атакували шість іранських безпілотників. Українським захисникам вдалося збили три дрони, але ще три БПЛА влучили в нежитлові приміщення.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Близько 01:00 нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією, їх було шість. Три збили наші Сили ППО. Дякую ПвК "Захід". Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько", - наголосив голова Львівщини.

За словами Козицького, три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Внаслідок ворожої атаки приміщення пошкоджені. На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, українські захисники збили 11 із 16 "шахедів" під час атаки росіян, яка розпочалася ввечері 17 березня та завершилася в ніч проти 18 березня. Ворог здійснював удари з двох напрямків: із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.

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