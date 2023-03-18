"Динамо" в Киеве проиграло "Заре" и отдалилось от топ-3 УПЛ

Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в центральном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на столичном стадионе имени Лобановского закончился со счетом 0:1 .

В первом тайме команды нанесли лишь один удар на двоих (в исполнении луганцев – прим.), а в створ ворот вообще не попадали.

После перерыва игра несколько активизировалась. Наконец-то начали возникать моменты, но по-настоящему опасных было очень мало.

Однако в концовке матча подопечные Патрика ван Леувена сумели вырвать победу. На 83-й минуте панамский легионер Эдуардо Герреро из пределов штрафной забил ударом низом в дальний угол после передачи, которую отдал Максим Хлань.

"Динамо" (33 очка) осталось на четвертом месте в УПЛ. "Заря" (37 баллов) занимает третью позицию.

В следующем туре, после международной паузы, команда Мирчи Луческу сыграет со "Львовом", а луганчане встретятся с "Рухом". Оба матча состоятся 2 апреля.

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