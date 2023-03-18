"Динамо" в Києві програло "Зорі" та віддалилося від топ-3 УПЛ

Київське "Динамо" зазнало поразки від луганської "Зорі" в центральному матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на столичному стадіоні імені Лобановського закінчився з рахунком 0:1 .

У першому таймі команди завдали лише один удар на двох (у виконанні луганців – прим.), а в площину воріт взагалі не влучали.

Після перерви гра дещо активізувалася. Нарешті почили виникати моменти, але по-справжньому небезпечних було дуже мало.

Однак у кінцівці матчу підопічні Патріка ван Леувена зуміли вирвати перемогу. На 83-й хвилині панамський легіонер Едуардо Герреро з меж штрафного забив ударом низом у дальній кут після передачі, яку віддав Максим Хлань.

"Динамо" (33 очки) залишилося на четвертому місці в УПЛ. "Зоря" (37 балів) посідає третю позицію.

У наступному турі, після міжнародної паузи, команда Мірчі Луческу зіграє зі "Львовом", а луганці зустрінуться з "Рухом". Обидва матчі відбудуться 2 квітня.

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