Бывший президент США заявил, что только он знает, как предотвратить возможную ядерную войну с Россией.

Экс-президент США Дональд Трамп выступил против смены диктаторского режима Владимира Путина в России.

Об этом он заявил в своем комментарии телеканалу Fox News.

По словам Трампа, российская война против Украины не является стратегически важной для США, но она важна для Европы, поэтому европейские союзники должны помогать Украине больше, чем США, или хотя бы так же.

"Нужно помочь и обезопасить Европу, но Европа не помогает себе. Очень несправедливо для США в значительной степени платить по счетам, тем более что Европа использует нас в торговле и других вещах. Это будет сильно зависеть от моей встречи с Путиным, но Европа должна заплатить", – сказал Трамп.

Кроме того, он заявил, что Вашингтон категорически не должен поддерживать смену российского режима. Он добавил, что при администрации Джо Байдена США грозит ядерная война с Россией, тогда как сам Трамп знает, как этого избежать.

Отметим, что ранее Дональд Трамп заявлял, что он " добьется окончания катастрофической войны " России против Украины, если снова возглавит белый дом.

Напомним, ранее Трамп заявил, что он " позволил бы Москве захватить определенные территории Украины ", которые он назвал русскоязычными, чтобы закончить российскую агрессию против Украины.

Отметим, что вице-президент в администрации бывшего президента США Дональда Трампа Майк Пенс подверг критике противников помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что в скором времени планирует поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако он точно не сказал, когда именно.

Кроме того, ранее информировали, что китайский лидер Си Цзиньпин планирует впервые с начала полномасштабного российского вторжения провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву, где он встретится с диктатором Владимиром Путиным.

Также ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели встречу в Сан-Диего, во время которой обсудили дальнейшую поддержку Украины, а также угрозы со стороны Китая.

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