"Не сохраним Украину, будем воевать сами": эксвицепрезидент США раскритиковал противников помощи Киеву

Бывший вице-президент США заявил, что у Республиканской партии нет места апологетам Путина.
Вице-президент в администрации бывшего президента США Дональда Трампа Майк Пенс подверг критике противников помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии.
Об этом он заявил во время своего интервью каналу Fox News.
Пенс отметил, что в Республиканской партии США нет места для апологетов российского диктатора Владимира Путина.
Он заявил, что между США и Россией нет прямой войны, но если позволить Москве уничтожить Украину, то дальше она обязательно атакует страны НАТО, а тогда уже американцам придется воевать с россиянами.
Также Пенс отметил, что он не поддерживает полный карт-бланш для Украины, но отказ или сокращение поддержки Киева в будущем может стоить для США гораздо дороже.
"Россию поддерживает Китай, а без его поддержки у Путина могут закончиться деньги уже к 2024 году", — сказал политик.
На постоянные ядерные угрозы со стороны Кремля Пенс назвал Путина маленьким и запугивающим диктатором, отметив, что США не должны реагировать на угрозы Москвы.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что в скором времени планирует поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако он точно не сказал, когда именно.
Кроме того, ранее информировали, что китайский лидер Си Цзиньпин планирует впервые с начала полномасштабного российского вторжения провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву, где он встретится с диктатором Владимиром Путиным.
Также ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели встречу в Сан-Диего, во время которой обсудили дальнейшую поддержку Украины, а также угрозы со стороны Китая.
Читайте также:
- Премьер Британии назвал Китай "системной угрозой" мировому строю
- В разведке США заявили, что партнерство Пекина с Москвой имеет ограничение
- Пекин-Москва-Минск: о чем действительно свидетельствуют выпады Лукашенко и новые заявления Китая