Трамп виступив категорично проти зміни режиму Путіна у Росії

Колишній президент США заявив, що тільки він знає, як запобігти можливій ядерній війні з Росією.

Експрезидент США Дональд Трамп виступив проти зміни диктаторського режиму Володимира Путіна у Росії.

Про це він заявив у своєму коментарі телеканалу Fox News.

За словами Трампа, російська війна проти України не є стратегічно важливою для США, але вона важлива для Європи, саме тому європейські союзники повинні допомагати Україні більше, ніж США, або хоча б так само.

"Потрібно допомогти і убезпечити Європу, але Європа не допомагає собі. Дуже несправедливо для США значною мірою платити за рахунками, тим більше, що Європа використовує нас у торгівлі та інших речах. Це сильно залежатиме від моєї зустрічі з Путіним, але Європа має заплатити", — сказав Трамп.

Крім того, він заявив, що Вашингтон категорично не повинен підтримувати зміну російського режиму. Він додав, що за адміністрації Джо Байдена США загрожує ядерна війна з Росією, тоді як сам Трамп знає, як цього уникнути.

Зазначимо, що раніше Дональд Трамп заявляв, що він "добʼється закінчення катастрофічної війни" Росії проти України, якщо знову очолить білий дім.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що він би "дозволив Москві захопити певні території України", які він назвав російськомовними, щоб закінчити російську агресію проти України.

Зазначимо, що віцепрезидент в адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа Майк Пенс розкритикував противників допомоги Україні у її протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що незабаром планує поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Проте він точно не сказав, коли саме.

Крім того, ми раніше інформували, що китайський лідер Сі Цзіньпін планує вперше від початку повномасштабного російського вторгнення провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським після візиту до Москви, де він зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним.

Також раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден та премʼєрміністр Великої Британії Ріші Сунак провели зустріч у Сан-Дієго, під час якої обговорили подальшу підтримку України, а також загрози з боку Китаю.

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