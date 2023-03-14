“Надути” росіян: можливо, Міноборони РФ рахує кількість "знищених в Україні "Хаймарсів", але отаких

Від початку повномасштабного вторгнення шалено зріс попит на надувну військову техніку. Чеська компанія, що виготовляє такі собі танки-приманки та "Хаймарси", переконує - їхні замовлення зросли в рази, йдеться в ТСН.

Надувна техніка здатна врятувати надзвичайно цінні життя бійців і дорогу бойову техніку. Компанія з чеського міста Дечин виготовляє досить нетиповий продукт – надувне озброєння у натуральну величину. “Надувна техніка стала справжнім бумом, тому що до цього це було лише дуже маленьке коло людей, які знали про те, що ми взагалі існуємо і робимо таку приманку”, - каже директор з маркетингу Inflatech Повен Кумаресан.

Наразі на виробництві виготовляють близько трьох десятків моделей різного фальшивого озброєння західного зразка: тут є і танки з дулами, і гаубиці, літаки і навіть уже легендарні американські ракетні системи “Хаймарс”. Така техніка спроможна не лише обманути особовий склад ворога, а й прилади, адже всередині оснащена спеціальними тепловими слідами, на які реагують радари. “Можна поставити такий надувний “Хаймарс”, або самохідну артилерійську установку, очікувати, знаючи що ворог її помітить і буде намагатися завдати ураження з артилерії. Зафіксувати це, тобто бути готовим, і щойно ворог відкриває вогонь, контрбатарейні засоби, або безпілотник фіксують, де розташована ворожа артилерія і її знищують”, - пояснює важливість таких макетів військовий фахівець та головний редактор “Дефен Експрес” Олег Катков.

Він розповідає - таким методам обману ворога вже близько ста років і вони активно використовувалися ще під час Першої та Другої світової. “Питання, як обманути ворога - це питання креативу, хто більше креативить, хто більш хитріший, той і отримує перевагу”, - додає він.

Аби цю техніку було легко транспортувати чеське підприємство використовує як матеріал штучний шовк. Таким чином вага танка сягає до ста кілограмів - до порівняння справжні важать від сорока до сімдесяти тонн. Переносити його можуть 4 солдати, а надувають усього за 10 хв. “Чому надувні? Бо їх так легше транспортувати і змінювати позиції. Завдяки тому, що активно використовуються такі речі, в Міноборони РФ з’являються повідомлення про знищення “Хаймарсів” та іншої техніки. Просто більше навіть не те, що нам поставили, а те, що обіцяно було”, - каже експерт.

Увесь експорт макетів-приманок погоджують на рівні НАТО, але список клієнтів тримають у суворій таємниці. Відтак чи побували ці вироби на українській передовій – у компанії не підтверджують, але і не спростовують. «Я можу уявити, що якщо ми хочемо підтримати країну-партнера, яка опинилася в біді, ми надішлемо їй надувні приманки Inflatech. Якщо ви спонукаєте ворога знищити частину техніки за допомогою чогось, що коштує вчетверо або, можливо, у 20 разів дорожче, тоді ви в економічному виграші”, - запевняє виконуючий директор компанії Войтек Фреззер.

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Нині власники компанії радіють новим замовленням, але зізнаються, насправді мріють, що одного дня вони перестануть робити свою продукцію на передову. “Я віддаю перевагу іграшкам для дітей. Втім, спочатку ми повинні зробити цей світ безпечним для них, а вже потім, сподіваюся, зможемо повернутися до виробництва і цивільної продукції», - додає Войтек.

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