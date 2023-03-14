Під Києвом сталася ДТП за участю лося: що відомо

В поліції попереджають, що лосі можуть заходити в села та вибігати на дорогу.

Під Києвом сталася незвична ДТП – легковий автомобіль Audi зіткнувся з лосем, який несподівано вибіг на проїзджу частину. Автопригода трапилася вчора, 13 березня, на автодорозі Київ-Обухів.

«Внаслідок зіткнення постраждалих та травмованих не було, на щастя, водій автомобіля Audi відбувся легким переляком, тварина самостійно покинула місце пригоди», - повідомили сайту ТСН.ua в Обухівського управління поліції Київщини.

В поліції Київської області нагадують, що починається сезонна міграція лосів.

«У цей час відбувається територіальний перерозподіл особин. Тому можливі заходи лосів в населені пункти та виходи їх на автомобільні дороги. Шановні водії, будьте уважні та обережні!», - попереджають в поліції Київської області.

Нагадаємо, у Києві хочуть запровадити безготівкову оплату проїзду в приватних маршрутках. Столичні чиновники планують приєднати приватних перевізників до Автоматизованої системи оплати проїзду вже у цьому році.

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