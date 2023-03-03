В маршрутках Києва змінять систему оплати проїзду: що відомо

В Києві хочуть запровадити безготівкову оплату проїзду в приватних маршрутках. Столичні чиновники планують приєднати приватних перевізників до Автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП) вже у цьому році.

Про такі плани нещодавно заявив заступник начальника департаменту управління проектами КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Роман Деркач. За словами чиновника, завдяки АСОП місто отримало зручний інструмент контролю пасажиропотоку як в наземному транспорті, так і в метро. Система дозволяє бачити завантаженість маршрутів в розрізі дня, тижня та місяця, та приймати рішення щодо збільшення або зменшення рухомого складу на маршруті.

Сайт ТСН.ua запитав у перевізників, як їм така ідея і чи готові вони вже незабаром відмовитись від готівки в салонах маршруток.

Що кажуть перевізники?

За словами Ігоря Мойсеєнка, голови Асоціації перевізників Києва і Київської області, запровадити безготівковий проїзд в приватних маршрутках міські чиновники планували ще до війни, але тоді не знайшли спільної мови з перевізниками.

"В кінці минулого року, КМВА прийняла зміни до розпорядження, згідно якого продовжили термін впровадження електронного квитка. Тобто було вирішено впроваджувати безготівкову оплату проїзду в маршрутках столиці після скасування воєнного стану в Україні. Але раптом виявилося, що столичні чиновники думають інакше, точніше мають плани запровадити безготівкову оплату в маршрутках вже цього року не чекаючи закінчення дії воєнного стану", - розповідає ТСН.ua Ігор Мойсеєнко.

Голова асоціації каже, що така поспішність чиновників викликає, м’яко кажучи, подив у перевізників. А вони перевозлять понад 75% пасажирів в режимі маршрутного таксі у Києві, а це приблизно 1200 автобусів.

"Гадаю, що тут криється фінансовий інтерес. Адже автоматизована система оплати проїзду, до якої хочуть підключити всі столичні маршрутки – це власність компанії, яка продала цю систему місту. Але ж 1 % буде перераховуватися цій компанії. А загальна комісія яку буде залишати собі оператор АСОП ( КП "ГІОЦ") буде складати 5% з кожної сплаченої пасажиром поїздки! Тобто, коли ви сплачуєте за проїзд в метро, в автобусі, тролейбусі, чи у трамваї, то 5% від оплати проїзду потрапляє на рахунок ГІОЦ (і саме в цих 5 % закладено 1% компанії X, яка створила цю систему). Це чималі кошти. Тому зараз чиновники різних рівнів намагаються загнати в цю систему всі столичні маршрутки. Ціль – отримувати прибутки. Тому я дуже сумніваюсь, що запровадження безготівкової оплати проїзду в маршрутках покращить сферу обслуговування громадян", - каже Ігор Мойсеєнко.

Разом з тим голова асоціації додає, що приватні перевізники хочуть аби запровадити безготівковий розрахунок в маршрутках, але робити це потрібно не поспіхом, а детально проаналізувавши ситуацію в даній сфері.

"Приватні перевізники хочуть перейти на безготівковий розрахунок. Так їм буде легше контролювати роботу водіїв. Вони не будуть займатися видачою решти за проїзд пасажирам, а повністю зосереджуватимуться на дорозі. Але для запровадження безготівкової оплати проїзду між перевізниками та містом варто вирішити низку проблемних питань", - каже експерт.

Пасажиропотік значно зменшився

Потрібно врахувати, що зараз пасажиропотоки на всіх міських маршрутах зменшилися. Перш за все, через те, що багато людей виїхали та не повернулися до столиці. До того ж, у киян через війну теж немає коштів аби платити за проїзд.

"Дуже багато водіїв приватних маршруток було мобілізовано на фронт. І не лише водіїв, але й слюсарів, які ремонтували маршрутки в парках. Приватні перевізники передали понад 200 автобусів на потреби ЗСУ. Крім того, вони регулярно надають допомогу нашим захисникам", - зазначає голова асоціації.

Підключення приватних маршруток до АСОП. Це суттєві фінансові витрати, які ляжуть на плечі приватних перевізників.

"Лише для того аби встановити валідатори для оплати проїзду в одному автобусі, необхідно витратити 100 тисяч гривен. Я дуже сумніваюсь, що перевізники зараз можуть собі дозволити такі витрати. Потрібно спільно вирішувати всі проблемні питання. Найбільше перевізників хвилює повернення зароблених коштів за перевезених пільговиків. Їх їм поки ніхто не компенсує", - зазначає Ігор Мойсеєнко.

Можуть зрости ціни

Він додає, якщо змусити перевізників підключитися до АСОП, то це може закінчитися подорожчанням вартості проїзду в маршрутках. Адже після витрат на валідатори водіям потрібно платити зарплати. Хоча, на даний момент приватні перевізники не планують піднімати плату за проїзд, якби їм важко не було.

"Як розповідають приватні перевізники, вони зможуть обладнати валідаторами лише половину свого автопарку. Це означає, що автобуси без цих пристроїв просто не вийдуть на маршрути. На зупинках пасажири не дочекаються своїх автобусів. І це значно погіршить якість обслуговування в Києві", - додає експерт.

Раніше ми розповідали про жахливий випадок у Києві, коли пасажир маршрутки під час зупинки наніс водію численні удари ножем, вкрав з салону виручку та втік. Подія сталася на вулиці Івана Пулюя.

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