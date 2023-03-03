Березень буде "гарячим": астролог попередив, чи буде новий наступ РФ

Чого очікувати на війні в Україні в березні і чи буде новий наступ ворога – про це розповів астролог, хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян.

Своїми прогнозами астролог поділився в інтерв’ю ТСН.ua.

До річниці повномасштабної війни всі чекали на загострення на фронті. На початку цього тижня активізувалися повітряні атаки з боку окупантів і з'являються повідомлення, що ворог змінив місце запуску дронів, аби вони діставали вже й до заходу України.

Бадіян зробив прогноз щодо повітряних атак на українські міста найближчим часом:

"Є світло в кінці тунелю. Будуть прильоти, але вони не завдадуть сильної шкоди нашій енергетиці".

Щодо ситуації на фронті, то астролог не віщує нового ворожого наступу.

"Березень буде "гарячим", але не "гарячішим", ніж був лютий. 99%, що нового наступу не буде", – сказав Бадіян.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс прогнозує, що в березні "на фронтах можемо чекати великої війни".

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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