Март будет "горячим": астролог предупредил, будет ли новое наступление РФ

В то же время астроэксперт увидел "свет в конце тоннеля" по поводу воздушных атак по Украине.

Чего ждать на войне в Украине в марте и будет ли новое наступление врага – об этом рассказал астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян.

Своими прогнозами астролог поделился в интервью ТСН.ua.

К годовщине полномасштабной войны все ждали обострения на фронте. В начале этой недели активизировались воздушные атаки со стороны окупантов и появляются сообщения, что враг сменил место запуска дронов, чтобы они доставали уже и до запада Украины.

Бадиян сделал прогноз по воздушным атакам на украинские города в ближайшее время:

"Есть свет в конце тоннеля. Будут прилеты, но они не нанесут сильного ущерба нашей энергетике".

Что касается ситуации на фронте, астролог не предвещает нового вражеского наступления.

"Март будет "горячим", но не "горячее", чем был февраль. 99%, что нового наступления не будет", — сказал Бадиян.

Напомним, известный астролог Влад Росс прогнозирует, что в марте "на фронтах можем ждать большую войну".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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