Астролог прогнозує загострення на фронті: названо місяць

Влад Росс прогнозує, що в березні на фронті будуть активні бойові дії.

Війна в Україні в березні 2023 року ще не припиниться – такий прогноз зробив відомий астролог Влад Росс.

Про це астроексперт розповів виданню "Главред".

Зокрема, Росс віщує в березні загострення на фронті.

Астролог уточнив, що 7 березня очікується повня. Окрім того, Сатурн перейде в Риби. Ця повня – провісник напружених транзитів Марсу.

"Марс – агресивна планета, тому часто приносить події, які призводять до руйнувань або змін, і все це досягається шляхом сили або активних дій. Тому на фронтах можемо чекати великої війни", – розповів Росс.

Нагадаємо, тарологиня, переможниця 15-го сезону "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова розповіла, що в березні миру в Україні ще не буде, однак прогнозує "подарунок, який в результаті дуже вплине на нашу перемогу".

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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