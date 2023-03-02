Дороге ДТП: в Києві зіткнулися три автомобіля, що відомо

У столиці зіткнулися три автівки.
В Києві на Оболонському проспекті сталася масштабна ДТП. Тут на перехресті Оболонського проспекту та Героїв Азову не розминулись три автомобілі Toyota, Tesla і Audi.
Автомобілі отримали значні ушкодження. В результаті зіткнення один автомобіль вилетів на пішохідну зону.
На місці події працюють поліцейські, медики та рятувальники.
Аби дістати водія однієї з автівок рятувальникам довелося застосовувати спец-інструмент для розрізання металу. Поліцейські встановлюють всі деталі та механізм ДТП.
Нагадаємо, у Києві в Оболонському районі спалахнула масштабна пожежа на СТО. Чорний дим охопив весь район.
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