Киян налякали яскраві точки в небі: що це та як довго їх будемо бачити

Киян налякали незвичні яскраві точки в небі, які світяться в нічний час. Мешканці столиці спочатку писали, що це якійсь літальні апарати пов’язані з війною, а пізніше з’ясувалося, що явище в небі немає ніякого стосунку до авіації чи дронів. Це доволі рідкісна астрономічна подія – «парад планет» через зближення Венери та Юпітера.

«Лякатися цих точок в небі не варто. Це дві яскраві планети Юпітер та Венера, яких зараз дуже добре видно на західній частині неба над Києвом. Це своєрідний парад планет. Максимальне зближення між Юпітером та Венерою буде спостерігатися сьогодні і завтра, якщо, звичайно, на небі не буде хмар. Юпітер поступово переміщується на захід, а Венера піднімається вгору. Завтра вони будуть на мінімальній відстані одне від одного», - розповів сайту ТСН.ua Микола Чепурний, астроном-аматор, член правління київського клубу любителів астрономії «Астрополіс».

Експерт додає, що планети рухаються досить повільно. І спостерігати їх близькість одне від одного можна буде ще два тижні.

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«В цьому немає ніяких символів кінця світу, та іншого, що пишуть в соціальних мережах. Просто Венера – сама яскрава планета в нашій системі, а Юпітер другий по яскравості. Коли вони йдуть на зближення, то привертають до себе багато уваги. Але це абсолютно ординарне небесне явище. Науковці знають, що це лише візуальне або просторове явище. Адже, насправді, планети Венера та Юпітер знаходяться дуже далеко одна від одної», - пояснює Микола Чепурний.

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