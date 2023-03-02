"Мінування" у Житомирі: у місті перевіряють школи, дитсадки та торговельні центри

У четвер, 2 березня, у Житомирі перевіряють повідомлення про мінування шкіл, дитсадків та торговельних центрів.

Про це розповіла "Суспільному" речниця поліції Житомирської області Алла Ващенко.

За її словами, зранку з'явилася інформація про те, що в житомирському ліцею №23 дітей вивели на вулицю через повідомлення про мінування.

"Електронне повідомлення про мінування надійшло сьогодні до Головного управління Нацполіції у Житомирській області. У повідомленні сказано про мінування усіх шкіл, дитячих садочків та торговельних центрів, але не вказано, в якому саме місті. Зараз поліцейські перевіряють ці заклади", – сказала Ващенко.

Як повідомлялося, у місті Дубляни, що біля Львова, серед ночі в будинку спалахнула пральна машинка. Через отруєння продуктами горіння 6-річна дитина потрапила до лікарні.

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