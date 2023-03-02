"Минирование" в Житомире: в городе проверяют школы, детсады и торговые центры

В четверг, 2 марта, в Житомире проверяют сообщения о минировании школ, детсадов и торговых центров.

Об этом рассказала ""Суспільному" представитель полиции Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, с утра появилась информация о том, что в житомирском лицее №23 детей вывели на улицу из-за сообщения о минировании.

"Электронное сообщение о минировании поступило сегодня в Главное управление Нацполиции в Житомирской области. В сообщении говорится о минировании всех школ, детских садов и торговых центров, но не указано, в каком именно городе. Сейчас полицейские проверяют эти заведения", — сказала Ващенко.

Как сообщалось, в городе Дубляны, что возле Львова, ночью в доме загорелась стиральная машинка. Из-за отравления продуктами горения 6-летний ребенок попал в больницу.

Читайте также:

Строить больницы придется с нуля: "здоровье" для украинцев подорожает на миллиард