"Минирование" в Житомире: в городе проверяют школы, детсады и торговые центры

Полицейские проверяют заведения.
В четверг, 2 марта, в Житомире проверяют сообщения о минировании школ, детсадов и торговых центров.
Об этом рассказала ""Суспільному" представитель полиции Житомирской области Алла Ващенко.
По ее словам, с утра появилась информация о том, что в житомирском лицее №23 детей вывели на улицу из-за сообщения о минировании.
"Электронное сообщение о минировании поступило сегодня в Главное управление Нацполиции в Житомирской области. В сообщении говорится о минировании всех школ, детских садов и торговых центров, но не указано, в каком именно городе. Сейчас полицейские проверяют эти заведения", — сказала Ващенко.
Как сообщалось, в городе Дубляны, что возле Львова, ночью в доме загорелась стиральная машинка. Из-за отравления продуктами горения 6-летний ребенок попал в больницу.
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