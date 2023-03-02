В России полностью уничтожили оппозицию: чем это может обернуться

Сейчас в Российской Федерации нет оппозиции. Ее полностью уничтожили. Кремль сделал все, чтобы в случае потери власти диктатором Владимир Путин образовался вакуум.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал российский адвокат и правозащитник Николай Полозов.

Это серьезные предпосылки для вооруженного конфликта внутри России. Пока говорить о любом "мягком переходе власти" в РФ нет оснований. Ведь любая оппозиция в стране уже уничтожена. Все больше — в российском обществе здоровых сил практически не осталось.

"Власть уничтожила все. Никакие даже расследования, никакие... Скажем так, информационные вбросы в общество не смогут его побуждать к переосмыслению текущей ситуации", — подчеркнул Полозов.

Адвокат отмечает, что в РФ последним лидером оппозиции принято считать Алексея Навального. Впрочем, даже он находится в колонии.

"Что касается, скажем так, передачи власти кому-то, как правило, в такой ситуации появляются люди из второго, третьего ряда имен, которых мы даже не знаем", — подчеркнул Николай Полозов.

Напомним, российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков убежден, когда РФ потерпит поражение в войне, то представители кремлевской элиты расколются на две части. Они приступят к борьбе за власть. Сегодня представители российских элит считают опасными любые заявления против режима Кремля. Речь идет не только о потере должности или заключении, но даже о смерти.

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