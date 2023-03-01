Реал – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Кубка Испании

Первый поединок 1/2 финала команды сыграют в Мадриде.
В четверг, 2 марта, мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" встретятся в первом полуфинальном матче Кубка Испании сезона-2022/23.
Поединок состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
Эта стадия турнира состоит из двух матчей. Ответный поединок "сине-гранатовые" и "сливочные" проведут 5 апреля на "Камп Ноу".
В решающем матче Кубка Испании "Реал" или "Барселона" сразится с победителем пары "Осасуна" – "Атлетик" Бильбао.
Где смотреть матч Реал – Барселона
На территории Украины полуфинальный поединок Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.
Прогнозы букмекеров на матч Реал – Барселона
Букмекеры в предстоящем поединке отдают предпочтение "Королевскому клубу". На победу подопечных Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1,99. Ничья – 3,60. Выигрыш команды Хави – 4,00.
Напомним, в чемпионате Испании после 23-го тура лидирует "Барселона", опережая "Реал" на семь очков.
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