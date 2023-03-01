Реал – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал Кубка Іспанії

Перший поєдинок 1/2 фіналу команди зіграють у Мадриді.

У четвер, 2 березня, мадридський "Реал" і каталонська "Барселона" зустрінуться в першому півфінальному матчі Кубка Іспанії сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що ця стадія турніру складається з двох матчів. Поєдинок у відповідь "синьо-гранатові" та "вершкові" проведуть 5 квітня на "Камп Ноу".

У вирішальному матчі Кубка Іспанії "Реал" або "Барселона" позмагається з переможцем пари "Осасуна" – "Атлетик" Більбао.

Де дивитися матч Реал – Барселона

На території України півфінальний поєдинок Кубка Іспанії між "Реалом" і "Барселоною" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Реал – Барселона

Букмекери у майбутньому поєдинку віддають перевагу "Королівському клубу". На перемогу підопічних Карло Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 1,99. Нічия – 3,60. Виграш команди Хаві – 4,00.

Нагадаємо, в чемпіонаті Іспанії після 23-го туру лідирує "Барселона", випереджаючи "Реал" на сім очок.

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