Под Киевом произошло ДТП с участием лося: что известно

В полиции предупреждают, что лоси могут заходить в села и выбегать на дорогу.

Под Киевом произошло необычное ДТП – легковой автомобиль Audi столкнулся с лосем, неожиданно выбежавшим на проезжую часть. Автопроисшествие случилось вчера, 13 марта, на автодороге Киев-Обухов.

«В результате столкновения пострадавших и травмированных не было, к счастью, водитель автомобиля Audi отделался легким испугом, животное самостоятельно покинуло место происшествия», — сообщили сайту ТСН.ua в Обуховском управлении полиции Киевщины.

В полиции Киевской области напоминают, что начинается сезонная миграция лосей.

«В это время происходит территориальное перераспределение особей. Поэтому возможны меры лосей в населенные пункты и выход их на автомобильные дороги. Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны!», – предупреждают в полиции Киевской области.

Напомним, в Киеве хотят ввести безналичную оплату проезда в частных маршрутках. Столичные чиновники планируют присоединить частных перевозчиков к автоматизированной системе оплаты проезда уже в этом году.

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