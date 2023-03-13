Прем’єр Британії назвав Китай "системною загрозою" світовому ладу

Китай діє авторитарним способом у своїй країні та більш самовпевнено за кордоном, каже Ріші Сунак.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Китай є "системною загрозою" світовому ладу.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC.

"Китай представляє найбільшу державну загрозу для наших економічних інтересів, це точно. Це системна загроза для світового ладу", - наголосив очільник уряду Британії.

Сунак повідомив, що Британія, США та Австралія планують оголосити про нові кроки щодо партнерства у галузі оборони з метою протидії військовій потужності Пекіну, яка зростає.

"Поведінка, яку ми спостерігаємо в Китаї в останні часи, лякає нас. Китай діє авторитарним способом у своїй країні та більш самовпевнено за кордоном", - додав британський прем’єр.

Нагадаємо, колишній працівник розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленько вважає, що війна РФ проти України – це нібито частина глобального плану Китаю. На його думку, Пекін хотів використати війну РФ проти України на свою користь, виснаживши Захід, щоб потім захопити Тайвань.

Західні аналітики пояснили, що Китай ретельно слідкує за перебігом бойових дій в Україні, ймовірно, щоб потім використати це у конфлікті з Тайванем, який підтримують США.

На думку фінансового експерта Сергія Фурси, Пекіну вигідно якомога швидше закінчити війну, щоб Путін не довів Росію до катастрофи. За його словами, Росія після повномасштабного вторгнення до України перетворилася на сировинний придаток Китаю.

Доктор Міхал Богуш із Центру східних досліджень (OSW) вважає, що Китай розраховує та чекає на розвиток війни в Україні, перш ніж ухвалити рішення про військову підтримку РФ.

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