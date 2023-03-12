Учасник "Ліги Сміху" Роман Іваненко загинув на війні

Український гуморист, актор та учасник "Ліги Сміху" Роман Іваненко загинув на фронті.

Сумну новину повідомив у Facebook голова Кам'янець-Подільскої районної ради Михайло Сімашкевич, звідки родом захисник.

"Ми завжди пам'ятатимемо його як щирого, доброго юнака, який безмежно обожнював свою родину, цей світ і завжди ділився радістю, теплом з усіма. Він дійсно герой! І він завжди буде в нашому серці. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять захиснику", - йдеться в повідомленні.

Роман Іваненко / Фото: facebook.com/simashkevich

За словами Сімашкевича, Роман отримав тяжке поранення в бою та потрапив у російський полон 24 лютого, де йому не надали медичної допомоги. Життя гумориста обірвалося 28 лютого. Голова районної ради Кам'янець-Подільського повідомив, що тіло захисника вдалося повернути.

Зазначимо, Роман Іваненко – учасник "Ліги Сміху". Гуморист виступав у команді "Наш формат". Повномасштабна війна застала актора у Німеччині. Утім, Роман одразу ж повернувся до України та зайнявся волонтерством. Згодом він пішов на фронт добровольцем, аби захищати країну від російського окупаційного війська.

Роман Іваненко / Фото: instagram.com/romka_ivanenko

Нагадаємо, у грудні минулого року на фронті загинув учасник "Ліги Сміху" Ярослав Гаркавко. Гуморист виступав у командах "ОГО" та "Воробушек".

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