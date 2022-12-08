Учасник "Ліги Сміху" Ярослав Гаркавко загинув на війні

Український гуморист, учасник шоу "Ліга Сміху" Ярослав Гаркавко загинув на війні.

Цю сумну новину повідомили колеги актора. В офіційному Telegram-каналі "Ліги Сміху" з'явився допис з чорно-білим фото Ярослава, у якому сказано про трагічну подію:

"Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавко, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов'язані з цією людиною. Дякуємо тобі друже, за те що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Ярослав Гаркавко виступав на "Лізі Сміху" в командах "ОГО" та "Воробушек". З початком повномасштабного вторгнення РФ до України артист пішов захищати нашу країну. 20 грудня Ярославу мало б виповнитися 27 років.

Ярослав Гаркавко

Нагадаємо, що минулого місяця стало відомо про загибель артиста балету Київського академічного театру оперети Вадима Хлуп'янця. Артисту було 26 років.

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