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Учасник "Ліги Сміху" Ярослав Гаркавко загинув на війні

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
5522
Час на прочитання
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Учасник "Ліги Сміху" Ярослав Гаркавко загинув на війні

Ярослав Гаркавко

Гуморист був учасником команд "ОГО" та "Воробушек".

Український гуморист, учасник шоу "Ліга Сміху" Ярослав Гаркавко загинув на війні.

Цю сумну новину повідомили колеги актора. В офіційному Telegram-каналі "Ліги Сміху" з'явився допис з чорно-білим фото Ярослава, у якому сказано про трагічну подію:

"Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавко, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов'язані з цією людиною. Дякуємо тобі друже, за те що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Ярослав Гаркавко виступав на "Лізі Сміху" в командах "ОГО" та "Воробушек". З початком повномасштабного вторгнення РФ до України артист пішов захищати нашу країну. 20 грудня Ярославу мало б виповнитися 27 років.

Ярослав Гаркавко / ©
Ярослав Гаркавко

Нагадаємо, що минулого місяця стало відомо про загибель артиста балету Київського академічного театру оперети Вадима Хлуп'янця. Артисту було 26 років.

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Дата публікації
Перегляди
5522
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