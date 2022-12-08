Участник "Лиги Смеха" Ярослав Гаркавко погиб на войне

Украинский юморист, участник шоу "Лига Смеха" Ярослав Гаркавко погиб на войне.

Эту печальную новость сообщили коллеги актера. В официальном Telegram-канале "Лиги Смеха" появилось сообщение с черно-белым фото Ярослава, в котором говорится о трагическом событии:

"Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком. Спасибо тебе друг, за то, что защищал нас все это время. Почивай с миром", — говорится в сообщении.

Отметим, что Ярослав Гаркавко выступал на "Лиге Смеха" в командах "ОГО" и "Воробушек". С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину артист пошел защищать нашу страну. 20 декабря Ярославу должно было исполниться 27 лет.

Ярослав Гаркавко

Напомним, что в прошлом месяце стало известно о гибели артиста балета Киевского академического театра оперетты Вадима Хлупьянца. Артисту было 26 лет.

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