Евгений Синельников впервые назвал причину развода с женой после 20 лет брака

Режиссер и ведущий тревел-проекта "Орел и Решка" Евгений Синельников впервые рассказал, что стало причиной его развода с женой Еленой.

В браке с Еленой Синельников прожил 20 лет. Вместе супруги работали в проекте "Орел и решка", однако именно работа помешала семейному счастью, говорится в программе "ЖВЛ".

"Решка" такой проект, когда ты с года девять месяцев где-то. У тебя другая жизнь. И когда это 10 лет мы как супруги, но чужие люди, ты Мальдивах, а она в Японии, потом ты в Мексику, а она еще куда-то. Потом пересеклись, а что ты? А? И снова разъехались. Просто в одно время мы поняли, что мы уже живем разными жизнями, зачем это искусственно продолжать", — объяснил ведущий.

Евгений Синельников с экс-женой и сыном / Фото: instagram.com/synelnykova_fan

С бывшей женой они остались в хороших отношениях, вместе воспитывают 10-летнего сына Алексея, который, кстати, в очень хороших отношениях с нынешней супругой отца.

Как известно, в марте Евгений Синельников сделал предложение своей любимой Наталье. Летом, вернувшись в свой дом в Буче, пара сыграла свадьбу под открытым небом в собственном дворе. После того, как в доме ведущего побывали оккупанты и разбили его, Евгений отстроил жилье и именно здесь решил организовать собственную свадьбу:

"Именно поэтому мы провели там свадьбу, чтобы вернуть в этот дом счастье, жизнь, чтобы все это не ассоциировалось с войной и ужасами. После победы, я очень хочу поехать в Грузию, у меня много там друзей, чтобы было настоящее венчание. Уже перед богом сказать, что это моя женщина на всю жизнь", – рассказал о планах Синельников.

Евгений Синельников с женой Натальей / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Напомним, Евгений Синельников также поделился, что оккупанты полностью уничтожили дом его родителей в Гостомеле, а также рассказал, что они украли у него из дома в Буче.

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