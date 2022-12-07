"Днепр-1" – зимний чемпион: итоги осенней части УПЛ

В среду, 7 декабря, львовский "Рух" расписал боевую ничью с одесским "Черноморцем" в перенесенном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Этим поединком завершилась первая часть Чемпионата Украины по футболу.

Лидером на зимний перерыв отправляется "Днепр-1" – подопечные Александра Кучера заработали 35 очков в 15 турах.

Донецкий "Шахтер" с 30 очками идет зимовать на втором месте, однако команда Игоря Йовичевича чуть не расписала боевую ничью с "Ворсклой" в последнем матче 2022 года, что повлияло бы на расположение "горняков" в турнирной таблице.

Зимнюю "бронзу" чемпионата взяло "Динамо". Команда Мирча Луческу в последний тур находилась на 4 позиции, но разгромная победа над харьковским "Металлистом" позволила ворваться в топ-3.

На четвертой позиции располагается "Заря" с 28 очками. Замыкает топ-5 турнирной таблицы УПЛ "Александрия" (24 балла).

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В этой связи участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Весенняя часть чемпионата Украины начнется в марте. Базовая дата 16 тура – 4 марта 2023 года.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ ПЕРЕД ЗИМНОЙ ПАУЗОЙ

Фото: flashscore.ua

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