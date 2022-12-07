"Дніпро-1" – зимовий чемпіон: підсумки осінньої частини УПЛ

У середу, 7 грудня, львівський "Рух" розписав бойову нічию з одеським "Чорноморцем" у перенесеному матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Цим поєдинком завершилася перша частина Чемпіонату України з футболу.

Лідером на зимову перерву вирушає "Дніпро-1" – підопічні Олександра Кучера заробили 35 очок у 15 турах.

Донецький "Шахтар" з 30 очками йде зимувати на другому місці, однак команда Ігоря Йовічевича мало не розписала бойову нічию з "Ворсклою" в останньому матчі 2022 року, що вплинуло б на розташування "гірників" у турнірній таблиці.

Зимову "бронзу" чемпіонату взяло "Динамо". Команда Мірчі Луческу до останнього туру перебувала на 4 позиції, але розгромна перемога над харківським "Металістом" дозволила увірватися до топ-3.

На четвертій позиції розташовується "Зоря" з 28 очками. Замикає топ-5 турнірної таблиці УПЛ "Олександрія " (24 бали).

Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. В разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

Весняна частина Чемпіонату України розпочнеться в березні. Базова дата 16-го туру – 4 березня 2023 року.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ ПЕРЕД ЗИМОВОЮ ПАУЗОЮ

Фото: flashscore.ua

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