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"Динамо" одержало разгромную победу в последнем матче 2022 года и ворвалось в топ-3 УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Динамо" одержало разгромную победу в последнем матче 2022 года и ворвалось в топ-3 УПЛ

Фото: УПЛ

Команда Мирчи Луческу в перенесенном матче разобралась с харьковским клубом.

Киевское "Динамо" разбило харьковский "Металлист" в перенесенном матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 3:0.

"Бело-синие" ударно провели первый тайм, дважды расписавшись в воротах соперника. На 20-й минуте Виталий Буяльский забил красивым ударом со штрафного во вратарский угол.

А еще через девять минут Буяльский выступил в роли ассистента и помог отличиться Владиславу Ванату.

Во втором тайме киевляне довели дело до разгрома. На 77-й минуте окончательный счет в поединке установил Виктор Цыганков.

  • "Динамо" набрало 30 очков и поднялось на третье место в УПЛ. "Металлист" с 16 баллами остался на десятой строчке.
  • Следующий матч киевляне проведут уже после зимней паузы – в начале марта "бело-синие" сыграют с "Ингульцом". В свою очередь, харьковчане начнут следующий год поединком против "Руха".

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Дата публикации
Просмотры
757
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