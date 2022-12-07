Лайма Вайкуле о вторжении РФ в Украину: "Уходите, "спасатели"

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле с начала полномасштабного вторжения выступила в поддержку Украины и осудила действия России.

Исполнительница призналась, что на нее лично война в Украине повлияла достаточно серьезно. Артистка поделилась, что даже не знала, как будет петь по-русски на своих концертах. По словам Вайкуле, в ее коллективе работает много украинцев, за которых она тоже очень переживает:

"Может поэтому с первого дня я сошла с ума, я даже не знала, как я на русском смогу петь. Благодаря украинцам, они помогли мне этот спазм снять. У меня будут концерты в Израиле, 23, 24, 25 февраля. И я вновь обратилась к своим украинцам в коллективе, чтобы они мне сказали, могу ли я выступать 24 февраля. Не будет это не красиво? Потому что их градус этого ощущения не сравнить со мной. Хотя я переживаю очень. Я не понимаю, как такое могло произойти. Как могла начаться война между Россией и Украиной? Как можно было напасть? Как можно сегодня убивать?" – сказала Вайкуле в интервью "Дождю".

Лайма Вайкуле

Певица поделилась, что она не понимает своих коллег из России, которые поддерживают полномасштабное вторжение и восхваляют оккупантов:

"Мне кажется, что люди сошли с ума. Другого оправдания я не вижу. Они что, не понимают, на Украину напали. Все, точка. Оправдывать, искать почему, потому что НАТО, потому что фашисты…Не надо. Они напали. Они говорят: "Наши солдаты гибнут". Спросите себя почему? Почему они гибнут? Что они делают в Украине? Они не будут гибнуть, уходите! Уходите, никто вас не ждет! Никто вас не хочет! Уходите, "спасатели". Они пошли спасать россиян, и поэтому разбомбили Харьков? Какое ваше дело, что мы делаем в Украине, что они делают у себя дома. Какое мое дело, что делает мой сосед. Я не имею права зайти к соседу и сказать, мне не нравится, что у вас там бегают собаки, или что у вас дети кричат…" – сказала Вайкуле.

Напомним, что ранее во время своего концерта в Латвии Лайма Вайкуле вышла на сцену с сине-желтым флагом. Артистка отметила, что у нее и не может быть другой позиции, кроме как поддерживать Украину. Кроме того, исполнительница отказалась от всех своих концертов в России.

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