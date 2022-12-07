Лайма Вайкуле про вторгнення РФ до України: "Йдіть геть, "спасатєлі"

Виконавиця емоційно висловилася про напад Росії та поділилася, як війна вплинула на неї.
Відома латвійська співачка Лайма Вайкуле від початку повномасштабного вторгнення виступила на підтримку України та засудила дії Росії.
Виконавиця зізналася, що на неї особисто війна в Україні вплинула доволі серйозно. Артистка поділилася, що навіть не знала, як співатиме російською на своїх концертах. За словами Вайкуле, у її колективі працює багато українців, за яких вона теж дуже переживає:
"Може тому від першого дня я збожеволіла, я навіть не знала, як я російською зможу співати. Завдяки українцям, вони допомогли мені цей спазм зняти. У мене будуть концерти в Ізраїлі, 23, 24 25 лютого. І я знов звернулася до своїх українців у колективі, щоб вони мені сказали, чи можу я виступати 24 лютого. Не буде це не гарно? Тому що їхній градус цього відчуття не порівняти зі мною. Хоча я переживаю дуже. Я не розумію, як таке могло статися. Як могла початися війна між Росію і Україною? Як можна було напасти? Як можна сьогодні вбивати?" – сказала Вайкуле в інтерв'ю "Дождю".
Співачка поділилася, що вона не розуміє своїх колег з Росії, які підтримують повномасштабне вторгнення і вихваляють окупантів:
"Мені здається, що люди збожеволіли. Іншого виправдання я не бачу. Вони що, не розуміють, на Україну напали. Все, крапка. Виправдовувати, шукати чому, тому що НАТО, тому що фашисти…Не треба. Вони напали. Вони говорять: "Наші солдати гинуть". Запитайте себе чому? Чому вони гинуть? Що вони роблять в Україні? Вони не будуть гинути, йдіть! Йдіть, ніхто на вас не чекає! Ніхто вас не хоче! Йдіть, "спасатєлі". Вони пішли рятувати росіян, і тому розбомбили Харків? Яка ваша справа, що ми робимо в Україні, що вони роблять у себе вдома. Яка моя справа, що робить мій сусід. Я не маю права зайти до сусіда і сказати, мені не подобається, що у вас там бігають собаки, або що у вас діти кричать…" – сказала Вайкуле.
Нагадаємо, що раніше під час свого концерту у Латвії Лайма Вайкуле вийшла на сцену з синьо-жовтим прапором. Артистка зазначила, що у неї й не може бути іншої позиції, окрім як підтримувати Україну. Окрім того виконавиця відмовилася від усіх своїх концертів в росії.
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