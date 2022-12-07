Лайма Вайкуле про вторгнення РФ до України: "Йдіть геть, "спасатєлі"

Відома латвійська співачка Лайма Вайкуле від початку повномасштабного вторгнення виступила на підтримку України та засудила дії Росії.

Виконавиця зізналася, що на неї особисто війна в Україні вплинула доволі серйозно. Артистка поділилася, що навіть не знала, як співатиме російською на своїх концертах. За словами Вайкуле, у її колективі працює багато українців, за яких вона теж дуже переживає:

"Може тому від першого дня я збожеволіла, я навіть не знала, як я російською зможу співати. Завдяки українцям, вони допомогли мені цей спазм зняти. У мене будуть концерти в Ізраїлі, 23, 24 25 лютого. І я знов звернулася до своїх українців у колективі, щоб вони мені сказали, чи можу я виступати 24 лютого. Не буде це не гарно? Тому що їхній градус цього відчуття не порівняти зі мною. Хоча я переживаю дуже. Я не розумію, як таке могло статися. Як могла початися війна між Росію і Україною? Як можна було напасти? Як можна сьогодні вбивати?" – сказала Вайкуле в інтерв'ю "Дождю".

Лайма Вайкуле

Співачка поділилася, що вона не розуміє своїх колег з Росії, які підтримують повномасштабне вторгнення і вихваляють окупантів:

"Мені здається, що люди збожеволіли. Іншого виправдання я не бачу. Вони що, не розуміють, на Україну напали. Все, крапка. Виправдовувати, шукати чому, тому що НАТО, тому що фашисти…Не треба. Вони напали. Вони говорять: "Наші солдати гинуть". Запитайте себе чому? Чому вони гинуть? Що вони роблять в Україні? Вони не будуть гинути, йдіть! Йдіть, ніхто на вас не чекає! Ніхто вас не хоче! Йдіть, "спасатєлі". Вони пішли рятувати росіян, і тому розбомбили Харків? Яка ваша справа, що ми робимо в Україні, що вони роблять у себе вдома. Яка моя справа, що робить мій сусід. Я не маю права зайти до сусіда і сказати, мені не подобається, що у вас там бігають собаки, або що у вас діти кричать…" – сказала Вайкуле.

Нагадаємо, що раніше під час свого концерту у Латвії Лайма Вайкуле вийшла на сцену з синьо-жовтим прапором. Артистка зазначила, що у неї й не може бути іншої позиції, окрім як підтримувати Україну. Окрім того виконавиця відмовилася від усіх своїх концертів в росії.

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