Звезда фильма "Двое: я и моя тень" Кирсти Элли умерла от рака

Умерла известная американская актриса, звезда фильма "Двое: я и моя тень", Кирсти Элли.

Знаменитости не стало на 72-м году жизни. Родные актрисы написали в Twitter, что Кирсти боролась с онкологией.

Кирсти Элли / Фото: Associated Press

"С грустью сообщаем вам, что наша невероятная, яростная и любящая мама умерла. Она была в окружении своих ближайших родных и боролась с огромной силой, оставляя нам уверенность в ее бесконечной радости жизни и любых приключениях, которые ждут впереди", — написали дети актрисы.

Родные знаменитости решили не рассказывать, с какой именно онкологией боролась Кирсти, однако они уточнили, что заболевание врачи диагностировали у нее недавно.

На смерть актрисы также отреагировал Джон Траволта, который снимался с ней в ленте "Уж кто бы говорил".

"У меня с Кирсти были особые отношения, чем с кем-либо другим. Я люблю тебя, Кирсти. Я знаю, что мы еще увидимся", — написал актер в Instagram.

Кирсти Элли / Фото: Associated Press

Отметим, Кирсти Элли – популярная американская актриса, в основном игравшая в комедиях. Знаменитость известна благодаря ролям в таких картинах: ситкоме "Веселая компания", ситкоме "Салон Вероники", "Уж кто бы говорил" и многие другие. У Кирсти также есть две кинопремии "Эмми" и "Золотой глобус".

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