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Участник "Лиги Смеха" Роман Иваненко погиб на войне

Участник "Лиги Смеха" Роман Иваненко погиб на войне

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
3706
Время на прочтение
2 мин
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Участник "Лиги Смеха" Роман Иваненко погиб на войне

Роман Иваненко / Фото: facebook.com/simashkevich

Юморист был участником команды "Наш формат".

Украинский юморист, актер и участник "Лиги смеха" Роман Иваненко погиб на фронте.

Печальную новость сообщил в Facebook глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич, откуда родом защитник.

"Мы всегда будем помнить его как искреннего, доброго юношу, который безгранично обожал свою семью, этот мир и всегда делился радостью, теплом со всеми. Он действительно герой! И он всегда будет в нашем сердце. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память защитнику", — говорится в сообщении.

Роман Иваненко / © facebook.com/simashkevich
Роман Иваненко / Фото: facebook.com/simashkevich

По словам Симашкевича, Роман получил тяжелое ранение в бою и попал в плен 24 февраля, где ему не предоставили медицинскую помощь. Жизнь юмориста оборвалась 28 февраля. Глава районного совета Каменец-Подольского сообщил, что тело защитника удалось вернуть.

Отметим, Роман Иваненко – участник "Лиги Смеха". Юморист выступал в команде "Наш формат". Полномасштабная война застала актера в Германии. Впрочем, Роман сразу вернулся в Украину и занялся волонтерством. Впоследствии он пошел на фронт добровольцем, чтобы защищать страну от российского оккупационного войска.

Роман Иваненко / © instagram.com/romka_ivanenko
Роман Иваненко / Фото: instagram.com/romka_ivanenko

Напомним, в декабре прошлого года на фронте погиб участник "Лиги Смеха" Ярослав Гаркавко. Юморист выступал в командах "ОГО" и "Воробушек".

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Дата публикации
Просмотры
3706
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