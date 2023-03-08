Сі Цзіньпін закликав військових бути готовими “перемагати у війнах”

У костюмі кольору хакі голова КНР нагадав військовим, що ними керує Комуністична партія.

У середу, 8 березня, голова КНР та лідер Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін заявив представникам Народно-визвольної армії, що вони повинні покращити використання технологій, логістики і національних резервів, “щоб посилити армію та вигравати війни”.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві китайського лідера йдеться, що зміцнення та вдосконалення “інтегрованих стратегічних можливостей” є новою вимогою, встановленою Комуністичною партією Китаю.

Одягнутий у військовий костюм кольору хакі, Сі Цзіньпін, який минулого року отримав третій термін на посаді лідера Комуністичної партії, нагадав військовим, що ними керує партія.

“Китай повинен краще використовувати науку, технології та промисловість для зміцнення своєї армії та перемоги у війнах”, — сказав він, закликаючи національні лабораторії прискорити дослідження військових технологій, щоб Китаю не довелося звертатися до інших країн за своїми потребами в секторі оборони.

Президент КНР вимагав підвищення гнучкості ланцюгів поставок, активізації інфраструктурних робіт і створення національних резервів для військових цілей.

Він також згадав про існування "стратегічних ризиків", які китайська армія повинна враховувати, але не уточнив їх.

Напередодні Сі Цзіньпін попередив , що “країни Заходу на чолі зі Сполученими Штатами запровадили політику стримування, оточення та репресій проти Китаю, що призвело до безпрецедентних провокацій для розвитку країни”.

Нагадаємо, у Китаї вважають передавання зброї державі-агресорці Росії співставним з тим, що США надають військову підтримку Тайваню.

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