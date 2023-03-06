Баварія – ПСЖ: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У першому поєдинку мюнхенці на виїзді перемогли парижан.

У середу, 8 березня, "Баварія" вдома зіграє з ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що перший матч між цими командами в Парижі завершився мінімальною перемогою "Баварії" з рахунком 0:1.

Де дивитися матч Баварія – ПСЖ

На території України поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Баварією" і ПСЖ у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція гри буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Баварія – ПСЖ

У майбутньому поєдинку букмекери вище оцінюють шанси мюнхенського клубу. На перемогу підопічних Юліана Нагельсмана приймаються ставки з коефіцієнтом 1,86. Нічия – 4,50. Виграш парижан – 4,10.

Абсолютним фаворитом двоматчевого протистояння також вважається "Баварія". На прохід мюнхенців до чвертьфіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,18. На вихід ПСЖ до наступного раунду плейоф – 5,40.

Минулого вікенду "Баварія" обіграла "Штутгарт" (1:2) у виїзному матчі Бундесліги. Команда Нагельсмана йде на першому місці в чемпіонаті Німеччини, випереджаючи дортмундську "Боруссію" за додатковими показниками.

"Штутгарт" (1:2) у виїзному матчі Бундесліги. Команда Нагельсмана йде на першому місці в чемпіонаті Німеччини, випереджаючи дортмундську "Боруссію" за додатковими показниками. ПСЖ в останньому матчі на власному полі розгромив "Нант" (4:2) у чемпіонаті Франції. Колектив Крістофа Галтьє з 63 очками очолює турнірну таблицю Ліги 1, маючи 8 балів переваги над "Марселем" українця Руслана Малиновського.

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