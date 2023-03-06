Тоттенгем – Мілан: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 8 березня, "Тоттенгем" вдома зустрінеться з "Міланом" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що перший матч між цими командами завершився перемогою "Мілана" з рахунком 1:0.

Де дивитися матч Тоттенгем – Мілан

На території України поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Тоттенгемом" і "Міланом" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція гри буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Тоттенгем – Мілан

У майбутньому поєдинку букмекери вище оцінюють шанси лондонського клубу. На перемогу підопічних Антоніо Конте можна поставити з коефіцієнтом 2,00. Нічия – 3,60. Виграш чемпіона Італії – 4,00.

А ось фаворитом двоматчевого протистояння називаються вже "россонері". На вихід "Мілана" до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,62. На те, що путівку до наступної стадії плейоф завоюють "шпори", коефіцієнт дорівнює 2,42.

Минулого вікенду "Тоттенгем" на виїзді програв "Вулвергемптону" (1:0) в англійській Прем'єр-лізі. Лондонський клуб з 45 очками посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ.

"Мілан" в останньому матчі в гостях поступився "Фіорентині" (2:1) в Серії А. Команда Стефано Піолі з 47 балами йде п'ятою в чемпіонаті Італії.

Читайте також:

Челсі – Боруссія Дортмунд: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Із Коноплянкою та Буяльським: збірна України оголосила список гравців на матч з Англією

Баварія – ПСЖ: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів