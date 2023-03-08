Путін може воювати проти України роками - розвідка США

Фюрер Путін може воювати проти України роками.

Про це пише СNN посилаючись на директорку національної розвідки США Авріл Хейнс.

"Війна в Україні стала жорсткою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної військової переваги, але президент Росії Володимир Путін, ймовірно, продовжуватиме. Можливо, роками", - сказала директорку національної розвідки США Авріл Хейнс.

Нагадаємо, що 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що на місці очільника Сполучених Штатів Джо Байдена домовився б із Росією про недопущення повномасштабного вторгнення в Україну навіть ціною окупації додаткових українських територій.

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