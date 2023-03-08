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Путін може воювати проти України роками - розвідка США

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Путін може воювати проти України роками - розвідка США

Фото: Associated Press

Очільник Кремля Путін готовий продовжувати війну проти України роками.

Фюрер Путін може воювати проти України роками.

Про це пише СNN посилаючись на директорку національної розвідки США Авріл Хейнс.

"Війна в Україні стала жорсткою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної військової переваги, але президент Росії Володимир Путін, ймовірно, продовжуватиме. Можливо, роками", - сказала директорку національної розвідки США Авріл Хейнс.

Нагадаємо, що 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що на місці очільника Сполучених Штатів Джо Байдена домовився б із Росією про недопущення повномасштабного вторгнення в Україну навіть ціною окупації додаткових українських територій.

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Дата публікації
Перегляди
1309
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