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Путин может воевать против Украины годами — разведка США

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
6788
Время на прочтение
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Путин может воевать против Украины годами — разведка США

Фото: Associated Press

Глава Кремля Путин готов продолжать войну против Украины годами.

Фюрер Путин может воевать против Украины годами.

Об этом пишет СNN, ссылаясь на директора национальной разведки США Аврил Хейнс.

"Война в Украине стала жесткой войной на истощение, в которой ни одна сторона не имеет окончательного военного превосходства, но президент России Владимир Путин, вероятно, будет продолжать. Возможно, годами", — сказала директор национальной разведки США Аврил Хейнс.

Напомним, что 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что на месте главы Соединенных Штатов Джо Байдена договорился бы с Россией о недопущении полномасштабного вторжения в Украину даже ценой оккупации дополнительных украинских территорий.

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Дата публикации
Просмотры
6788
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