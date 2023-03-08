Путин может воевать против Украины годами — разведка США

Фюрер Путин может воевать против Украины годами.

Об этом пишет СNN, ссылаясь на директора национальной разведки США Аврил Хейнс.

"Война в Украине стала жесткой войной на истощение, в которой ни одна сторона не имеет окончательного военного превосходства, но президент России Владимир Путин, вероятно, будет продолжать. Возможно, годами", — сказала директор национальной разведки США Аврил Хейнс.

Напомним, что 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что на месте главы Соединенных Штатов Джо Байдена договорился бы с Россией о недопущении полномасштабного вторжения в Украину даже ценой оккупации дополнительных украинских территорий.

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