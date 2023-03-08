Ракетных атак уже давно нет, ведь нет целей – эксперт

Путин может разве что приказать устроить "атаку, просто чтобы покошмарить украинцев".

Россия перестала устраивать массированные ракетные атаки по Украине после поражения своего энергетического террора и понимая усиления украинской ПВО.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, энергетический сектор Украины Россие – не "по зубам" и в Кремле это уже поняли.

Также читайте Эксперт оценил самые плохие сценарии массированных ракетных ударов россиян

"Максимальный режим поражения, которое они пытались нам нанести, наша система выдержала. Сейчас она устойчива, рассредоточена, поэтому россиянам нет смысла бить по энергетике, равно как и по любому другому объекту критической инфраструктуры. Поскольку вся наша инфраструктура сейчас обезопасена от ударов крылатыми ракетами", – объяснил Свитан.

Он не исключил возможность авиационного удара по Украине, однако Россия "не может выйти на своих самолетах", потому что украинская система ПВО уже гораздо сильнее определенных усилий врага.

"Ракетный удар россиян сейчас не опасен для нашей инфраструктуры. Водные объекты так же защищены, их невозможно вывести из строя ракетами. Авиационный налет так же они совершить не могут. Попасть по мостам им тоже не под силу, ведь их ракетам не хватает точности. Ракетных атак уже давно нет, ведь нет целей", – заверил эксперт.

В то же время, он предположил, что сугубо с политической точки зрения президент РФ Владимир Путин может отдать приказ своим военным устроить "атаку, просто чтобы покошмарить украинцев".

Напомним, в конце февраля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что может стать меньше атак по объектам энергетической инфраструктуры, однако РФ может начать бить по транспортной инфраструктуре или гидротехническим сооружениям.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Россия продолжит атаковать ракетами Украину, но изменит тактику. Такие атаки будут происходить либо с меньшей интенсивностью, либо с большим перерывом.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.