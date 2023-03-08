Ракетних атак вже давно немає, адже немає цілей – експерт

Путін може хіба що наказати влаштувати "атаку, просто аби покошмарити українців".

Росія припинила влаштовувати масовані ракетні атаки по Україні після поразки свого енергетичного терору та розуміючи посилення української ППО.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, енергетичний сектор України Росії – не "по зубах" і в Кремлі вже це зрозуміли.

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"Максимальний режим ураження, якого вони намагалися нам завдати, наша система витримала. Зараз вона стійка, розосереджена, тому росіянам немає сенсу бити по енергетиці, так само як і по будь-якому іншому об’єкту критичної інфраструктури. Оскільки вся наша інфраструктура зараз убезпечена від ударів крилатими ракетами", – пояснив Світан.

Він не виключив можливість авіаційного удару по Україні, однак Росія "не може вийти на своїх літаках", бо українська система ППО вже набагато сильніша від певних зусиль ворога.

"Ракетний удар росіян зараз не є небезпечним для нашої інфраструктури. Водні об’єкти так само захищені, їх неможливо вивести з ладу ракетами. Авіаційний наліт так само вони здійснити не можуть. Влучити по мостах їм теж не під силу, адже їхнім ракетам не вистачає точності. Ракетних атак вже давно немає, адже немає цілей", – запевнив експерт.

Водночас він припустив, що суто з політичного погляду президент РФ Володимир Путін може віддати наказ своїм військовим влаштувати "атаку, просто аби покошмарити українців".

Нагадаємо, наприкінці лютого в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що може поменшати атак по об'єктах енергетичної інфраструктури, однак РФ може почати бити по транспортній інфраструктурі або гідротехнічних спорудах.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, Росія продовжить атакувати ракетами Україну, але змінить тактику. Такі атаки відбуватимуться або з меншою інтенсивністю або з більшою перервою.

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