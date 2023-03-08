Генсеки ООН, які допомогли зробити світ кращим

Генеральні секретарі ООН - це головні виконавчі посадові особи Організації Об'єднаних Націй. Їхня головна мета в забезпечні міжнародного миру і безпеки, зміцнені взаєморозуміння між країнами. Читайте в матеріалі ТСН.ua про відомих генсеків ООН, які своїми діями допомогли зробити світ кращим.

Деякі генеральні секретарі ООН зробили важливі кроки, які вплинули на світову політику, безпеку і в цілому допомогли зробити наш світ кращим місцем для проживання.

Антоніу Гутерреш (Португалія)

(від 1 січня 2017 року до нині)

Антоніу Гутерреш в Києві 8 березня 2023 року / Фото: Associated Press

Антоніу Мануел де Олівейра Гутерреш є дев'ятим генеральним секретарем ООН (від 1 січня 2017 року). 18 червня 2021 року був перепризначений на другий термін. В минулому Гутерреш займав посаду португальського політика-соціаліста, був прем'єр-міністром Португалії та Верховним комісаром ООН у справах біженців.

Ось лише кілька важливих справ, якими він займався і продовжує займатися на посту генерального секретаря ООН:

Зміна клімату: Гутерреш висловлювався про зміну клімату як про найбільшу загрозу людству та підкреслював необхідність негайних заходів для зменшення викидів парникових газів і розвитку відновлюваної енергетики. Під його керівництвом ООН була прийнята Паризька угода про зміну клімату, яка є найбільш амбітною домовленістю у світі щодо зменшення викидів парникових газів. В жовтні 2020 року Антоніу заявляв: "Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нинішнє століття може виявитися останнім для людства."

Гутерреш висловлювався про зміну клімату як про найбільшу загрозу людству та підкреслював необхідність негайних заходів для зменшення викидів парникових газів і розвитку відновлюваної енергетики. Під його керівництвом ООН була прийнята Паризька угода про зміну клімату, яка є найбільш амбітною домовленістю у світі щодо зменшення викидів парникових газів. В жовтні 2020 року Антоніу заявляв: "Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нинішнє століття може виявитися останнім для людства." Рівність: генсек віддає пріоритет питанням рівності та інклюзивності. Він неодноразово закликав до поваги до прав людини та боротьби з дискримінацією, а ще висловлювався про потребу у більшій рівності між чоловіками і жінками.

генсек віддає пріоритет питанням рівності та інклюзивності. Він неодноразово закликав до поваги до прав людини та боротьби з дискримінацією, а ще висловлювався про потребу у більшій рівності між чоловіками і жінками. Боротьба з пандемією Covid-19: Гутерреш закливав виробників вакцин проти Covid-19 зробити їх доступними для всіх людей, щоб вона стала глобальним благом.

Гутерреш закливав виробників вакцин проти Covid-19 зробити їх доступними для всіх людей, щоб вона стала глобальним благом. Війна в Україні: у своїй промові на засіданні Ради ООН з прав людини 27 січня 2023 року він наголошував, що "вторгнення (РФ — ред.) спричинило масову смерть, руйнування та переміщення". Гутерреш також закликав міжнародні уряди поважати та активізувати декларацію, якою, за його словами, часто нехтують і зловживають. Особливо, зважаючи на те, що Управління Верховного комісара з прав людини задокументувало десятки випадків сексуального насильства над чоловіками, жінками та маленькими дівчатками і хлопчиками, які пов'язані з вторгненням російських військових на українські землі.

Пан Гімун (Південна Корея)

(1 січня 2007 року — 31 грудня 2016 року)

Пан Гімун / Фото: Associated Press

Пан Гімун був восьмим генеральним секретарем ООН. Раніше займав посаду дипломата у південнокорейському Міністерстві закордонних справ і торгівлі та в Організації Об'єднаних Націй, також був міністром закордонних справ і торгівлі в Південній Кореї.

На посаді генерального секретаря ООН Пан Гімун провів декілька важливих реформ в галузі роботи організації для підтримання миру. Найбільшу увагу він приділяв таким проблемам:

Глобальне потепління: привернув увагу до загрози зміни клімату, відвідавши Антарктику та Арктику та започаткувавши ряд ініціатив на міжнародному рівні, щоб зменшити викиди парникових газів та забезпечити стійкий розвиток. 1 березня 2007 року він підкреслив у своєму виступі перед Генеральною Асамблеєю ООН: "Для мого покоління, яке дорослішало в розпал холодної війни, страх ядерної зими здавався головною екзистенціальною загрозою на горизонті. Але небезпека, яку становить війна для всього людства — і для нашої планети — принаймні зміною клімату".

привернув увагу до загрози зміни клімату, відвідавши Антарктику та Арктику та започаткувавши ряд ініціатив на міжнародному рівні, щоб зменшити викиди парникових газів та забезпечити стійкий розвиток. 1 березня 2007 року він підкреслив у своєму виступі перед Генеральною Асамблеєю ООН: "Для мого покоління, яке дорослішало в розпал холодної війни, страх ядерної зими здавався головною екзистенціальною загрозою на горизонті. Але небезпека, яку становить війна для всього людства — і для нашої планети — принаймні зміною клімату". Протистояння у Дарфурі: Пан Гімун неодноразово називав Дарфур головним гуманітарним пріоритетом своєї адміністрації. Він провів кілька зустрічей з президентом Судану Омаром Хасаном аль-Баширом та переконав його в необхідності присутності миротворців в Дарфурі. Це було проголошено як великий прорив у протистоянні конфлікту.

Пан Гімун неодноразово називав Дарфур головним гуманітарним пріоритетом своєї адміністрації. Він провів кілька зустрічей з президентом Судану Омаром Хасаном аль-Баширом та переконав його в необхідності присутності миротворців в Дарфурі. Це було проголошено як великий прорив у протистоянні конфлікту. Гуманітарна допомога: 25 травня 2008 року Пан Гімун прилетів до М'янми для проведення конференції міжнародними організаціями, спрямовану на збільшення пожертвувань для країни, яка постраждала від циклону "Наргіс". Внаслідок дії циклону загинуло більше 138 тисяч осіб, постраждало й залишилось без даху над головою 1,5 мільйонів осіб, було завдано збитків у розмірі 10 мільярдів доларів США.

25 травня 2008 року Пан Гімун прилетів до М'янми для проведення конференції міжнародними організаціями, спрямовану на збільшення пожертвувань для країни, яка постраждала від циклону "Наргіс". Внаслідок дії циклону загинуло більше 138 тисяч осіб, постраждало й залишилось без даху над головою 1,5 мільйонів осіб, було завдано збитків у розмірі 10 мільярдів доларів США. Права ЛГБТ: 2012 року Пан Гімун виступав з промовою перед Радою ООН з прав людини, під час якої закликав приділяти більше уваги боротьбі з гомофобією і просуванню прав ЛГБТ в світі. Він також засудив ті країни, які мають закони, спрямовані проти гомосексуальності.

2012 року Пан Гімун виступав з промовою перед Радою ООН з прав людини, під час якої закликав приділяти більше уваги боротьбі з гомофобією і просуванню прав ЛГБТ в світі. Він також засудив ті країни, які мають закони, спрямовані проти гомосексуальності. Україна: В серпні 2022 року Пан Гімун наголосив, що "агресія проти України та народу — неприйнятна. Вона має дуже важливі наслідки. Адже це війна, яка розпочата нелегально з боку Росії. Вона має глобальні наслідки. Це війна не поміж демократичними країнами… Ця війна створила безліч проблем для мільярдів людей".

Кофі Анан (Республіка Гана)

(1 січня 1997 року — 31 грудня 2006 року)

Кофі Анан / Фото: Associated Press

Був сьомим генеральним секретарем ООН. До цього працював у Всесвітній організації охорони здоров'я та інших структурах Організації Об'єднаних націй, був виконавчим директором компанії Ghana Tourist Development Co, обіймав посаду помічника генерального секретаря ООН з людських ресурсів і координатора з питань безпеки в системі ООН.

2001 року Кофі Анан та ООН здобули Нобелівську премію миру за заснування Всесвітнього Фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією для підтримки країн, що розвиваються. Іншими помітними досягненнями Кофі Анана на посту генсека ООН є:

Реформи ООН: Кофі Анан зосередився на реформі ООН, зокрема на зміцненні системи миру та безпеки організації. Він також розробив план реформи, який включав перегляд різних органів та програм ООН, а також зміцнення бюджету та фінансової дисципліни.

Кофі Анан зосередився на реформі ООН, зокрема на зміцненні системи миру та безпеки організації. Він також розробив план реформи, який включав перегляд різних органів та програм ООН, а також зміцнення бюджету та фінансової дисципліни. Розвиток миру та безпеки: як генсек ООН він активно займався розвитком миру та безпеки в світі, зокрема, зосередився на проблемі збройних конфліктів та миротворчої діяльності, особливо в таких регіонах, таких як Косово, Афганістан, Ліберія та Судан.

як генсек ООН він активно займався розвитком миру та безпеки в світі, зокрема, зосередився на проблемі збройних конфліктів та миротворчої діяльності, особливо в таких регіонах, таких як Косово, Афганістан, Ліберія та Судан. Глобальна економіка: також він неодноразово звертав увагу на проблеми глобальної економіки та розвитку, включаючи боротьбу з бідністю та створенням більш рівних умов для країн розвиненого світу і світу, що розвивається.

також він неодноразово звертав увагу на проблеми глобальної економіки та розвитку, включаючи боротьбу з бідністю та створенням більш рівних умов для країн розвиненого світу і світу, що розвивається. Природні ресурси та довкілля: Кофі Анан вважав, що збереження природних ресурсів та довкілля є однією з головних проблем світу. Тому він просунув ініціативи з розвитку сталих технологій та зменшення викидів вуглецю.

Даґ Гаммаршельд (Швеція)

(7 квітня 1953 року — 18 вересня 1961 року)

Даґ Гаммаршельд / Фото: Associated Press

Він був другим секретарем ООН. 1952 року генсек Трюгве Лі подав у відставку, що створило необхідність пошуку нової кандидатури на цю посаду. 1953 року було одноголосно обрано Даґа Гаммаршельда. На жаль, під час свого другого терміну на цій посаді, літак, на якому летів генеральний секретар до Конго з метою здійснення нагляду за діяльністю Операції ООН, зазнав аварії і Даґ Гаммершельд трагічно загинув.

Під час свого перебування на посту генерального секретаря ООН Даґ Гаммершельд відзначився різними досягненнями, зокрема:

Захист прав людини: Даґ Гаммаршельд був відомий своєю підтримкою захисту прав людини в усьому світі. Він сприяв укладенню Міжнародної конвенції про права людини та використовував свої повноваження, щоб допомагати жертвам порушень прав людини в різних країнах.

Даґ Гаммаршельд був відомий своєю підтримкою захисту прав людини в усьому світі. Він сприяв укладенню Міжнародної конвенції про права людини та використовував свої повноваження, щоб допомагати жертвам порушень прав людини в різних країнах. Миротворчі місії: генеральний секретар також активно підтримував миротворчі місії ООН в різних конфліктних регіонах світу, зокрема в Корейській війні, під час кризи на Суецькому каналі та в Конго.

генеральний секретар також активно підтримував миротворчі місії ООН в різних конфліктних регіонах світу, зокрема в Корейській війні, під час кризи на Суецькому каналі та в Конго. Розвиток та гуманітарна допомога: Даґ Гаммаршельд допоміг заснувати Організацію Об'єднаних Націй з питань розвитку та підтримував програми гуманітарної допомоги країнам, які потребували допомоги.

Даґ Гаммаршельд допоміг заснувати Організацію Об'єднаних Націй з питань розвитку та підтримував програми гуманітарної допомоги країнам, які потребували допомоги. Розбудова міжнародних відносин: Даґ Гаммаршельд намагався зосереджуватися на зміцненні міжнародних відносин та сприяти побудові міжнародних коаліцій для розв'язання світових проблем.

Список всіх Генсеків ООН за весь час існування організації

Організація Об'єднаних Націй була заснована 1945 року для підтримання і зміцнення миру та міжнародної безпеки, розвитку співробітництва між різними країнами світу.

Генеральний секретар ООН — це головна адміністративна посадова особа Організації Об'єднаних Націй. За весь час існування ООН, крім вищезгаданих генсекретарів, були також такі:

Гледвин Джебб — перший виконувач обов'язків генерального секретаря ООН, британський дипломат і політичний діяч (24 жовтня 1945 року — 1 лютого 1946 року). Трюгве Хальвдан Лі — перший обраний генеральний секретар ООН, норвезький політичний діяч (2 лютого 1946 рік — 10 листопада 1952 рік). Маха Тхрай Сітху У Тхант — третій генеральний секретар ООН, бірманський дипломат (30 листопада 1961 року — 1 січня 1972 року). Курт Вальдгайм — четвертий генсек ООН, автрійський політик і дипломат (1 січня 1972 року — 1 січня 1982 року). Хав'єр Перес де Куельяр — п'ятий генеральний секретар ООН, перуанський державний діяч, дипломат (1 січня 1982року — 1 січня 1992 року). Бутрос Бутрос Галі — шостий генсек ООН, також єгипетський дипломат і політик (1 січня 1992 року — 1 січня 1997 року).

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