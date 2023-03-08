Генсек ООН приїхав до Києва

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до столиці України з офіційним візитом. У Києві він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Tagesschau.

Очікується, що головною темою переговорів стане "зернова угода".

Варто зазначити, що це вже третій візит Антоніу Гутерреша до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що у липні 2022 року "зернову угоду" про можливість експорту українського продовольства підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш. Таку ж угоду з Туреччиною та ООН підписала і Росія. Від турецької сторони документ підписав міністр оборони Хулусі Акар, від РФ – міністр оборони Сергій Шойгу.

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