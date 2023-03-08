Колишня королева краси з чоловіком пограбувала готель: сума вражає

В Іспанії суд ув'язнив сімейну пару за крадіжку 45 пляшок вина вартістю понад 1,6 млн євро ($1,7 млн) з ресторану готелю, яку поліція назвала "ретельно спланованою" операцією.

Про це повідомляє Insider.

У результаті судового розгляду жінку засуджено до чотирьох років позбавлення волі, а чоловіка — до чотирьох із половиною років. Подружню пару визнано винною в крадіжці зі зломом. Суд також зобов'язав їх виплатити готелю компенсацію в розмірі 753 454 євро.

Жінка, яка, за повідомленнями іспанської преси, є колишньою королевою краси з Мексики, зареєструвалася в готелі за підробленим швейцарським паспортом.

Після вечері в ресторані готелю для пари було організовано екскурсію знаменитим винним погребом готелю Atrio, після чого вони попрямували до свого номера. О 2 годині ночі жінка зателефонувала до приймальні і попросила єдиного співробітника, який працював у цей час, приготувати їй салат.

Поки працівник готував салат, її чоловік прослизнув до приймальні і вкрав електронний ключ, який, як він думав, дасть змогу увійти до винного погребу, але він помилився. Перебуваючи за межами винного погребу, Дімітру зателефонував своїй напарниці і сказав їй ще раз відволікти працівника, замовивши ще й десерт.

"Обвинувачений повернувся на ресепшн і взяв зі скриньки майстер-ключ № 27, яким відчинив винний погріб, звідки забрав 45 пляшок вина", — зазначили в суді.

Поліція затримала злочинців, але не одразу. Для цього знадобилося декілька місяців, тому що аферисти постійно змінювали дані та тікали.

Нагадаємо, у Польщі жінка поцупила з магазину кілька десятків пакунків туалетного паперу. За це їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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