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Трюдо оголосив про збільшення підтримки України: відомі перші деталі

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Трюдо оголосив про збільшення підтримки України: відомі перші деталі

Фото: Pexels

Канада, зокрема, розширює програму військової підтримки України.

Канада почне навчати українських захисників тактичній медицині.

Про це заявив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише The Canadian Press.

За його словами, йдеться про розширення підготовки для українських військовослужбовців. У межах цього також буде подовжено тренування українських військових інженерів.

"Ми продовжуємо навчання інженерів у межах операції UNIFIER щонайменше до осені, а також відправляємо військовослужбовців Збройних сил Канади для допомоги українським силам із тактичними медичними навичками", – наголосив Трюдо.

Крім того, Канада виділить 3 млн доларів на розмінування територій України. Також Оттава разом із ЄС працюватиме над доставкою енергетичного обладнання до України.

Нагадаємо, Канада подвоїть свій внесок у межах міжнародної “танкової коаліції”, яка передбачає передавання Україні Leopard.

4 лютого повідомлялося, що перший танк Leopard 2 вирушив до України літаком із Канади.

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Дата публікації
Перегляди
509
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