Канада збільшить кількість танків для України

Канада передасть Україні ще чотири танки Leopard.
Таким чином західна країна подвоїть таким чином свій внесок до міжнародної “танкової коаліції”.
Про це заявили прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, - пише Укрінформ.
“Канада надасть чотири додаткові основні бойові танки Leopard 2, аби допомогти Збройним силам України у захисті їхньої країни, збільшивши наш внесок загалом до восьми танків”, - йдеться у повідомленні.
До того ж Канада також передасть Україні броньовану ремонтну машину та понад 5 тисяч снарядів калібру 155 мм.
“Чотири оголошені раніше основні бойові танки Leopard 2 вже були доставлені до Польщі, й команда інструкторів Збройних сил Канади наразі навчає на них українських танкістів”, - зауважили в офісі прем'єр-міністра.
Нагадаємо, що обсяг наданої Канадою фінансової, гуманітарної, військової та іншої допомоги Україні від початку повномасштабного російського вторгнення перевищив 5 млрд канадських доларів.
Перші танки Leopard 2 вже прибули до України з Польщі.
Крім того, раніше пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен казала, що у квітні Україна отримає серйозну кількість танків.
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