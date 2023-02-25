Канада увеличит количество танков для Украины

Канада передаст Украине еще четыре танка Leopard.
Таким образом, западная страна удвоит таким образом свой вклад в международную “танковую коалицию”.
Об этом заявили премьер-министр Канады Джастина Трюдо, — пишет Укринформ.
"Канада предоставит четыре дополнительных основных боевых танка Leopard 2, чтобы помочь Вооруженным силам Украины в защите их страны, увеличив наш вклад в общей сложности до восьми танков", — говорится в сообщении.
Канада также передаст Украине бронированную ремонтную машину и более 5 тысяч снарядов калибра 155 мм.
"Четыре объявленных ранее основных боевых танка Leopard 2 уже были доставлены в Польшу, и команда инструкторов Вооруженных сил Канады обучает на них украинских танкистов", — отметили в офисе премьер-министра.
Напомним, что объем предоставленной Канадой финансовой, гуманитарной, военной и другой помощи Украине с начала полномасштабного российского вторжения превысил 5 млрд. канадских долларов.
Первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину из Польши.
Кроме того, ранее госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен говорила, что в апреле Украина получит серьезное количество танков.
Читайте также:
- Швеция предоставит Украине танки Leopard и системы ПВО IRIS-T и Hawk
- Польша в считанные дни передаст Украине 60 танков PT-91 Twardy: заявление премьера
- Через год или более: США назвали нелестный срок, когда Украина получит танки Abrams