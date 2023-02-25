Канада увеличит количество танков для Украины

Канада передаст Украине еще четыре танка Leopard.

Таким образом, западная страна удвоит таким образом свой вклад в международную “танковую коалицию”.

Об этом заявили премьер-министр Канады Джастина Трюдо, — пишет Укринформ.

"Канада предоставит четыре дополнительных основных боевых танка Leopard 2, чтобы помочь Вооруженным силам Украины в защите их страны, увеличив наш вклад в общей сложности до восьми танков", — говорится в сообщении.

Канада также передаст Украине бронированную ремонтную машину и более 5 тысяч снарядов калибра 155 мм.

"Четыре объявленных ранее основных боевых танка Leopard 2 уже были доставлены в Польшу, и команда инструкторов Вооруженных сил Канады обучает на них украинских танкистов", — отметили в офисе премьер-министра.

Напомним, что объем предоставленной Канадой финансовой, гуманитарной, военной и другой помощи Украине с начала полномасштабного российского вторжения превысил 5 млрд. канадских долларов.

Первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину из Польши.

Кроме того, ранее госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен говорила, что в апреле Украина получит серьезное количество танков.

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